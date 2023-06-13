Гарик и Карен Календжян сложили мандаты в совете депутатов Богородского округа

Предприниматель Гарик Календжян и его сын Карен Календжян досрочно и по собственному желанию сложили полномочия депутатов совета депутатов Богородского округа. Таким образом, вакантными стали мандаты по округам №7 и №8.

Ранее Гарика Календжяна допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками в Богородске. Показания на него дал бывший глава района Александр Сочнев, весной осужденный за превышение полномочий при продаже муниципальной земли по заниженной стоимости.

Подробнее о деле в материале «Ъ-Приволжье» «Депутата притянули к земле».