Его развлечение

В московском кинотеатре «Октябрь» вчера стартовал фестиваль нового французского кино «Французские премьеры». Он открылся новым фильмом Франсуа Озона «Мое преступление». Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изабель Юппер в роли забытой звезды Одетты Шометт (в центре) небрежно бравирует комической стороной своего дарования

Фото: Russian World Vision Изабель Юппер в роли забытой звезды Одетты Шометт (в центре) небрежно бравирует комической стороной своего дарования

Фото: Russian World Vision

Сам факт проведения такого фестиваля, организованного (совместно с «КАРО.Арт») Французским институтом в России, для нынешних времен необычен и свидетельствует, скажем так, о неполном успехе стратегии культурного бойкота. Программа охватывает широкий спектр сюжетов и жанров — от комедии до политического детектива, психологического триллера и даже путешествия в Тибет. Представлено несколько видных французских картин: «Только ты и я» Валери Донзелли, премьера которой только что состоялась на Каннском фестивале, «Актриса» Себастьена Байли и другие. Все они скоро выйдут в российский прокат, а «Мое преступление» — уже на следующей неделе.

К фильмам Франсуа Озона в России особое отношение: они сыграли важную роль в раскрепощении кинопроката от моральных табу и обогатили его утонченными зрелищами, соединяя в себе интеллектуальный и развлекательный потенциал. «Мое преступление» — идеальный пример такого сочетания. Режиссер использует пьесу Жоржа Берра и Луи Вернея 1934 года как повод для художественного погружения в очередную ретроэпоху. Первый раз Озон нырнул в 1950-е в бурлескных «8 женщинах», второй раз — в 1970-е в хулиганской «Отчаянной домохозяйке». Дизайнерское и стилизаторское «Мое преступление» завершает трилогию не менее провокативным взглядом на французские 1930-е — эпоху ар-деко, Народного фронта, триумфа Гитлера за Рейном и Голливуда в парижских кинотеатрах.

Между прочим, та самая, написанная в жанре комедийного детектива пьеса Берра и Вернея дважды становилась основой голливудских фильмов, а Берр работал с национальным классиком Рене Клером, подарив ему сюжет для картины «Миллион». Озон легким касанием проходится по многим знаменитым кинолентам того времени: тут и «Забавная драма» Марселя Карне, и «Правила игры» Жана Ренуара — вся антология французского «поэтического реализма», но также комедийно-мелодраматические фильмы Эрнста Любича и Билли Уайлдера.

Последнему уделено особенно почетное место. Две главные героини «Моего преступления» — молодая актриса Мадлен, заподозренная в убийстве сластолюбивого продюсера, и делящая с ней квартиру подруга-адвокат Полин, попав в пиковое положение, бегут в кино на «Плохую кровь» — режиссерский дебют Уайлдера, нашедшего в Париже временное убежище от нацизма. Звезда этого фильма Даниэль Дарье появляется в кадре и с песнями за кадром. И это тоже закольцовывает трилогию Озона, ведь французская кинолегенда была матриархом звездной актерской семьи в «8 женщинах».

Там же одну из восьми фемин, комедийную дурнушку в очках, играла Изабель Юппер: то была одна из ее сравнительно редких комедийных ролей. Теперь же она с королевской небрежностью демонстрирует эту сторону своего дарования, появляясь в образе забытой звезды немого кино и театральной сцены. По сути, Озон и Юппер дают шарж на Сару Бернар, тоже пытавшуюся строить кинокарьеру, но не дожившую до момента, когда Великий Немой заговорил. Одновременно это еще и кивок в сторону прустовской куртизанки Одетты де Креси, на которую актриса намекает рыжим париком и озорной фразой, брошенной двум молодым соперницам: «Под сенью девушек в цвету».

При всей эффектности выхода Юппер эта тяжелая артиллерия лишь усиливает позиции постановщика, как и появление в роли недотепы-прокурора любимого озоновского артиста Фабриса Лукини, бесподобно имитирующего манеры Луи Жуве, грандиозного лицедея своего времени. Главную ставку, однако, Озон делает на молодых исполнительниц — Надю Терешкевич (Мадлен) и Ребекку Мардер (Полин). Они образуют бравурный феминистский дуэт; их героини объединяют силы в борьбе с «вайнштейнами», пригретыми индустрией развлечений, и вырабатывают хитроумную стратегию защиты и нападения, изощренности которой могут позавидовать многие сегодняшние активистки движения MeToo.

Современные аллюзии насквозь пронизывают картину и создают двойную оптику. С одной стороны, они не дают откровенно театральной конструкции и роскошному костюмному антуражу обернуться пыльной архаикой. С другой — перемещение феминистской повестки и прочих актуальных мотивов сегодняшнего дня в условную рамку бульварного водевиля обнаруживает их внутренний комизм и тягу к самоиронии. Это искусное маневрирование между стилями, модами и эпохами, мало кому доступное в современном кино, отличает зрелый режиссерский почерк Франсуа Озона, создавшего один из самых остроумных, увлекательных и развлекательных своих фильмов.