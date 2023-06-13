Правительство РФ объявило конкурс на разработку проекта курорта «Новая Анапа»

Правительство РФ объявило открытый всероссийский конкурс с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений проекта курорта «Новая Анапа». Конкурс проводит корпорация «Туризм.РФ», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Победителем конкурса выберут проект, который содержит передовые решения и лучшие мировые практики. Гендиректор АО «Корпорация “Туризм.РФ”» Сергей Суханов отметил, что по итогам разработки мастер-плана будет сформировано более 100 инвестиционных лотов. Они должны заинтересовать и крупных инвесторов, и представителей малого и среднего бизнеса. Выведут лоты в открытую продажу к июню 2024 года. Возводить объекты также начнут со следующего года. Оценку мощности будут корректировать, поскольку этап мастер-планирования завершится в марте.

«После утверждения мастер-плана будет определен объем финансового обеспечения проекта, количество и тип строящихся объектов, а также виды технологического присоединения, которые потребуются к данным объектам»,— отметил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Гордеев.

Конкурс на разработку проекта нацелен на определение планировочных возможностей курорта. На этом этапе планируется обозначить размещение будущих объектов инфраструктуры на имеющихся земельных участках относительно существующей застройки и других критериев. Проект позволит предварительно зонировать территорию и рассчитать ее технико-экономические показатели.

Первый этап конкурса продлится до середины августа. К 1 сентября жюри выберет четырех финалистов, которые разработают конкурсные предложения. Итоги конкурса независимое жюри подведет в конце года. Лучшие решения применят при проектировании территории.

«Новую Анапу» создают в районе станицы Благовещенской, в 25 км от Анапы. Песчаный берег территории будет протяженностью 17 км. Общая площадь курорта составляет 1806 га. Там предполагается возвести гостиничные и санаторно-курортные объекты на 25 тыс. номеров. Курорт планируют сделать центром спортивного, делового и событийного туризма. При реализации проекта создадут более 25 тыс. новых рабочих мест. Прогнозируется, что после реализации проекта турпоток в Анапский район вырастет до 5 млн человек ежегодно. Также предполагается строительство нового терминала в аэропорте Витязево.

В создание проекта планируют вложить около 250 млрд руб. Сам курорт, по мнению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, позволит привлечь в Краснодарский край более 350 млрд руб. инвестиций.

Татьяна Ручкина

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