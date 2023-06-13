Бывший кандидат в мэры Новосибирска получил два года колонии за мошенничество

Новосибирский бизнесмен, бывший кандидат в мэры Сергей Проничев (выдвигался на выборы в главы Новосибирска в 2019 году от «Партии роста»), обвиненный в покушении на мошенничество, осужден на два года колонии общего режима, также ему назначен штраф 100 тыс. руб.

Как считает следствие, Сергей Проничев и журналист Николай Сальников требовали от одного из депутатов горсовета Новосибирска 20 млн руб., затем сумма была снижена до 9 млн. За это они обещали не распространять в отношении него компрометирующие материалы. Депутат обратился с заявлением в управление ФСБ по Новосибирской области.

В рамках расследования дела о мошенничестве в апреле 2021 года при получении первого транша в размере 1,5 млн руб. оперативники задержали посредника, Николая Сальникова и Сергея Проничева.

В прениях гособвинитель просил для Сергея Проничева переквалифицировать наказание на покушение на мошенничество, так как посчитал, что тот не довел до конца преступление по не зависящим от него обстоятельствам. Гособвинитель просил назначить ему наказание в виде трех лет колонии и 250 тыс. руб. штрафа. Сергей Проничев свою вину отрицал.

Учитывая, что Сергей Проничев был заключен под стражу с апреля 2021 года, а с апреля 2022-го находился под домашним арестом, наказание в виде лишения свободы он уже фактически отбыл. Он был освобожден из-под домашнего ареста, уточнили в пресс-службе Центрального райсуда Новосибирска.

Приговор Николаю Сальникову, который полностью признал вину, был оглашен в феврале 2022 года. Суд приговорил журналиста к двум годам условно и штрафу 50 тыс. руб.

Оксана Павлова, Новосибирск