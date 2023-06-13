На Урале простились со срочником, погибшим при обстреле в Белгородской области

В ДК «Горняк» пос. Рудничный (Свердловская область) 10 июня прошло прощание с солдатом-срочником Кириллом Максаковым, погибшим в результате обстрела Белгородской области. Об этом сообщает корреспондент издания «Вечерний Краснотурьинск», присутствовавший на церемонии. Проститься с военным пришли более 100 человек.

Мэр Краснотурьинска Александра Устинова также выразил соболезнования родственникам срочника. «Мы провожаем в последний путь земляка, который погиб во время прохождения военной службы по призыву. Гибель каждого для всех нас — это невосполнимая утрата. Это — наша общая боль. Друзья и коллеги помнят Кирилла как активного, отзывчивого и позитивного человека. Хорошего друга и настоящего товарища»,— заявила глава городского округа.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала, что во время обстрела в Белгородской области погибли трое уральских срочника, среди которых был Кирилл Максаков. служили в 43-й железнодорожной бригаде и 228-м полку. Еще семь свердловчан ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Солдаты восстанавливали разрушенный мост недалеко от зоны боевых действий.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать любую помощь семьям погибших солдат, в том числе с похоронами. Раненые срочники будут вывезены домой.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте