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Сотрудники заповедника зафиксировали массовый дрейф байкальской нерпы на тающих льдинах

Сотрудники Баргузинского заповедника зафиксировали массовый дрейф байкальской нерпы на тающих льдинах. Как сообщает пресс-служба ФБГУ «Заповедное Подлеморье», животные таким образом мигрируют с севера озера на юг в сторону архипелага Ушканьи острова.

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Массово дрейфующие байкальские нерпы на тающих льдинах

Массово дрейфующие байкальские нерпы на тающих льдинах

Фото: Заповедное Подлеморье

Массово дрейфующие байкальские нерпы на тающих льдинах

Массово дрейфующие байкальские нерпы на тающих льдинах

Фото: Заповедное Подлеморье

Фото: Заповедное Подлеморье

Фото: Заповедное Подлеморье

Фото: Заповедное Подлеморье

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Массово дрейфующие байкальские нерпы на тающих льдинах

Фото: Заповедное Подлеморье

Массово дрейфующие байкальские нерпы на тающих льдинах

Фото: Заповедное Подлеморье

Фото: Заповедное Подлеморье

Фото: Заповедное Подлеморье

Фото: Заповедное Подлеморье

«Животных тысячи, значительная часть северной популяции пустилась в эпическое путешествие по Байкалу. На льдах не протолкнуться, байкальская нерпа в восторге от этих льдов. Есть возможность безмятежно лежать на них под лучами солнца, предоставляя возможность успешно завершиться процессу линьки. К тому же удобно кормиться, льды плывут далеко от берега и над большими глубинами, где много голомянок, бычков и других рыбок»,— отмечается в сообщении заповедника.

Влад Никифоров, Иркутск

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