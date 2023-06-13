Фильтрат мусорного полигона под Ярославлем запустят в очистные сооружения водоканала

На мусорном полигоне «Скоково» под Ярославлем построен напорный коллектор, чтобы направить фильтрат с полигона в очистные сооружения ярославского водоканала. Об этом на заседании комитета областной думы по ЖКХ рассказала и.о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Незаработавшая станция очистки фильтрата

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Незаработавшая станция очистки фильтрата

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в 2020 году на полигоне должна была заработать станция очистки фильтрата, но она вышла из строя сразу же после установки. АО «Скоково» подало в суд на подрядчика, ставившего станцию, и выиграл дело. Решение о возврате денежных средств в сумме 82,3 млн руб. вступило в силу в апреле 2023 года. Как пояснила депутатам и.о. директора департамента природопользования, сейчас «Скоково» ждет исполнительный лист от приставов для взыскания денег.

Саму очистку фильтрата на мусорном полигоне власти приняли решение проводить по-новому.

«В 2022 году было принято решение о строительстве напорного коллектора, который бы отводил фильтрат непосредственно в очистные сооружения водоканала. Чтобы водоканал принимал эти стоки, они должны соответствовать ПДК водоканала. На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены уже по строительству данного коллектора. Сейчас идут завершающие работы по врезке»,— рассказала Надежда Смирнова.

После взыскания средств с установщика незаработавшей станции очистки деньги планируется направить на новые очистные сооружения.

«Как получаем исполнительный лист, будет предпринимать меры по взысканию денежных средств для того, чтобы установить те очистные сооружения, которые на выходе смогут давать ПДК водоканала и дальше этот сток будет уходить непосредственно в водоканал»,— пояснила Надежда Смирнова.

Андрей Иванов