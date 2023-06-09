Полиция предупредила о рейдах в Самарской области

Сотрудники ГИБДД проведут в Самарской области масштабные рейды с пятницы, 9 июня, по воскресенье, 12 июня. Мероприятия будут нацелены на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего»,— говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

За управление транспортом в состоянии опьянения автомобилисту грозит штраф на сумму 30 тыс. руб. и лишение права управления машиной на срок от полутора до двух лет. При этом отказ водителя от медосвидетельствования не позволит ему избежать лишения прав и назначения штрафа. Ранее во время таких рейдов силовики выявили на дорогах Самарской области 51 пьяного водителя.

Георгий Портнов