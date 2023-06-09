ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге в Челябинской области

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали подозреваемого в поджогах объектов инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Инцидент произошел несколько дней назад на участке ЮУЖД под Миассом: неизвестные подожгли несколько релейных шкафов. По данным источника в правоохранительных органах, задержан житель соседнего региона, который был сторонником украинских националистических организаций. Его подозревают в совершении преступления по ст. 281 УК РФ (диверсия). Следствие ходатайствовало о заключении задержанного под стражу, сообщает источник.

В последнее время в Челябинской области, как и в целом по России, участились сообщения о покушениях на диверсии. На Южном Урале, по данным СМИ, произошло как минимум шесть таких преступлений, задержаны 11 человек. В отношении них возбуждены дела по ст. 281 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ответственность по этим статьям наступает с 14 лет, а наказание предусмотрено от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Как сообщал «Ъ», в апреле Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор двум жителям Бакала, признанным виновными в покушении на теракт после попытки поджечь военкомат. Бывшим сотрудникам МЧС и Росгвардии дали по 19 лет лишения свободы каждому.

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