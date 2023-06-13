Наталья Комарова выразила соболезнования родственникам убитого депутата думы ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова выразила соболезнования в связи с гибелью депутата окружной думы Александра Колодича. Напомним, тело депутата со следами насильственной смерти ранее обнаружили в Новой Москве.

«Примите соболезнования в связи с постигшей Вашу семью утратой. Александр Васильевич посвятил жизнь служению людям, Югре. Он стремился сделать все, чтобы жизнь югорчан была лучше. Разделяю ваше горе. Поддерживаю вас»,— говорится в сообщении Натальи Комаровой, опубликованном на сайте правительства региона.

По данным СКР, Александра Колодича мог убить 36-летний помощник по дому, с которым у депутата возник конфликт. Во время ссоры тот мог нанести господину Колодичу ножевые ранение. На крики тогда пришла супруга погибшего, которой подозреваемый также нанес ножевые ранения. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

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