Украина приостановила замеры уровня воды в Каховском водохранилище

Специалисты «Укргидрометцентра» временно прекратили замеры уровня воды в Каховском водохранилище, поскольку он опустился ниже установленных датчиков. 11 июня «Укргидрометцентр» сообщал, что уровень воды снижается на 5 см в час, глубина водохранилища в районе Никополя составляла 9,04 м.

«Проведение замеров уровней воды по посту Никополь специалистами "Укргидрометцентра" временно приостановлено из-за заиления ниже установленных датчиков. Специалисты "Укргидроэнерго" совместно с другими организациями продолжают искать другие способы замеров»,— говорится в сообщении пресс-службы «Укргидроэнерго».

Согласно данным «Укргидроэнерго», из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями. Организация призвала пользователей к бережному использованию электроэнергии в вечерние часы для уменьшения нагрузки в энергосистеме и облегчения ее балансировки.

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС 6 июня произошел неконтролируемый сброс воды, которая затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. Каховская ГЭС — одна из шести гидроэлектростанций Днепровского каскада. В него также входят Киевская, Каневская, Кременчугская, Днепродзержинская и Днепровская гидроэлектростанции. Каховское водохранилище, в частности, обеспечивает работу пруда-охладителя Запорожской АЭС.

Подробнее о ситуации на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».