Суд смягчил приговор бывшему художественному руководителю «Пятого театра» Омска

В Омске суд изменил приговор бывшему художественному руководителю «Пятого театра» Омска Никите Гриншпуну, рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Омского облсуда. В феврале он был осужден на пять с половиной лет лишения свободы строгого режима. Никита Гриншпун был признан виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Следствие считает, что с марта 2016-го по ноябрь 2018 года фигурант дела заключал с подставными лицами фиктивные договоры на разработку светового оформления спектаклей. Перечисленные для них примерно 1,3 млн руб., как посчитали правоохранители, были похищены, а все работы по договорам фактически выполнил штатный осветитель театра. Кроме того, худрук, по данным обвинения, получил от режиссера театра Дениса Шибаева взятки на сумму 4,2 млн руб. в обмен на общее покровительство. Театр, посчитали следователи, перечислял деньги на счет ИП Шибаева по договорам на постановку спектаклей, часть гонорара режиссер отдавал худруку.

Сегодня, рассмотрев жалобу защиты суд принял решение смягчить приговор – бывшему худруку театра снизили срок заключения до 4 лет и 6 месяцев строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 8,49 млн. руб. и запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях культуры.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова