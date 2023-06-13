Еще одного военнослужащего из Удмуртии вернули из плена

Еще одного жителя Удмуртии, выполнявшего боевой долг на территории проведения специальной операции, вернули домой из плена. Как сообщил во «ВКонтакте» депутат Госдумы России от республики Андрей Исаев, мужчине предстоит восстановиться, пройти медицинскую и психологическую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в рамках обмена военнопленными с Украиной вернули 94 военнослужащих. Многие из них уже смогли связаться с родственниками и сообщить об освобождении.

Напомним, ранее плененных жителей Удмуртии вернули домой в апреле и феврале. Прежде, в январе, уполномоченный по правам человека в республике Виктор Кушко рассказал о том, что в регион вернулись четыре военнослужащих.