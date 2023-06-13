Из-за утреннего обстрела в курских поселках Глушково и Теткино повреждены два десятка домов и три автомобиля

С раннего утра 15 июня украинские военные обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

По данным на 8:58, пострадавших нет.

В Теткине повреждены девять домов, два из них загорелись. Также нарушено газо- и электроснабжение и пострадал автомобиль.

В Глушкове зафиксированы 12 прилетов. Повреждены около десяти домов, в одном из них значительные разрушения, а также несколько административных зданий и два автомобиля. Один снаряд также попал в кинотеатр.

О том, что еще происходит в макрорегионе на 475-й день военной спецоперации России на Украине, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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