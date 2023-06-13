РБК: Абрамович впервые за десять лет не выдвинул представителя в совет директоров «Норникеля»

Кипрская компания Crispian Investments Limited, которой с конца 2012 года принадлежит около 4% «Норильского никеля», и ее основные акционеры Роман Абрамович и Александр Абрамов в этом году решили не выдвигать своих представителей в совет директоров горно-металлургического комбината впервые с 2013 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Crispian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Роман Абрамович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отказ господ Абрамовича и Абрамова выдвигать своих представителей подтверждается также итогами собрания акционеров «Норникеля», которое состоялось 6 июня. Шесть из 13 мест в совете директоров заняли представители крупнейшего акционера компании — «Интерроса» Владимира Потанина (владеет 37% акций «Норникеля»), в том числе глава «Интерроса» Сергей Батехин и председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров.

Кандидаты, выдвинутые UC Rusal (26,39% акций «Норникеля»), получили в совете директоров пять мест, в том числе ее вице-президент Елена Безденежных и директор направления «Русский алюминий менеджмент» Александра Захарова.

Оставшиеся два места — у экс-главы золотодобывающей компании Petropavlovsk Дениса Александрова и зампреда комитета РСПП по развитию конкуренции Егора Шейбака. В сообщении «Норникеля» указывалось, что господ Александрова и Шейбака выдвинули не акционеры, а сам совет директоров. Однако в 2022 году они были номинированы в совет компанией Crispian, отмечает РБК.

«Ни Crispian, ни основные акционеры Crispian кандидатов в совет директоров в этом году не выдвигали. То, что их выдвинула компания, это их дело. Они независимые кандидаты и самостоятельно теперь решают»,— приводит РБК слова собеседника, близкого к Crispian.

В 2012 году «Интеррос» Владимира Потанина, основанная Олегом Дерипаской UC Rusal и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова заключили акционерное соглашение на десять лет, по условиям которого господин Потанин стал управляющим партнером «Норникеля».

Ставшая акционером «Норникеля» Crispian ежегодно выдвигала в его совет двух кандидатов. С 2013 года по март 2022-го ее представляли президент Invest AG (инвесткомпания, управляющая активами Александра Абрамова и его партнера по Evraz Александра Фролова) Сергей Братухин и глава Highcross Resources Ltd. Роберт Эдвардс.

После начала военной операции России на Украине господин Эдвардс, а также занимавший должность председателя совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни и независимый исполнительный директор компании Роджер Маннингс (все трое являются гражданами Великобритании) приняли решение выйти из состава совета директоров «Норникеля». Затем его покинул и Сергей Братухин.