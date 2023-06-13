Мэрия Челябинска подписала восьмой договор о комплексном развитии территории

Администрация Челябинска заключила договор о комплексном развитии территории (КРТ) в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Косарева. Это восьмой договор КРТ в региональном центре, подписанный с начала действия соответствующего закона. Об этом сообщила заместитель главы города Надежда Рыльская на аппаратном совещании в мэрии 13 июня.

По ее словам, проект КРТ будет реализован в течении трех лет по инициативе правообладателей участка – АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» и ПАО «Ростелеком». Территория площадью 0,6 га расположена в границах улиц Братьев Кашириных, Косареве, Партизанская и Краснознаменная. На этом участке планируется возвести более 15 тыс. кв. м жилья. Строительство по плану начнется в 2024 году.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ЮУ КЖСИ планирует построить на перекрестке Братьев Кашириных и Косарева многоквартирный жилой дом класса «комфорт».

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