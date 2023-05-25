ЮУ КЖСИ реализует проект на улице Братьев Кашириных в рамках КРТ

Администрация Челябинска включила в список площадок, планируемых к застройке в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), участок на пересечении улиц Братьев Кашириных и Косарева, где АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций”» планирует возведение многоквартирного жилого дома класса «комфорт». Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в компании.

Сейчас строительная площадка объекта огорожена забором, ведется предпроектная подготовка, прорабатываются эскизы будущего жилого комплекса. Ранее на участке находились три заброшенных одноэтажных дома, в которых никто не жил. АО «ЮУ КЖСИ» купило эту землю в прошлом году. Как рассказал генеральный директор компании Владимир Атаманченко, механизм КРТ необходим застройщику, чтобы сделать проект более масштабным и комплексно подойти к благоустройству территории.

«Этот участок находится на одной из самых оживленных улиц Челябинска, на перекрестке с большим трафиком, и мы понимаем, что и сам объект должен выделяться, стать украшением улицы, и благоустройство, которое мы берем на себя, должно быть соответствующим. Территорию вокруг также будем развивать. Для этого и потребовалось решение об освоении этой площадки в рамках механизма КРТ»,- говорит Владимир Атаманченко.

По словам гендиректора ЮУ КЖСИ, приступить к строительным работам девелопер планирует в конце этого – начале следующего года.