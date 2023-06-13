Прокуратура обжаловала оправдательный приговор мэру Троицка

Гособвинение направило апелляционную жалобу на оправдательный приговор по уголовному делу главы Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2. ст. 286 УК РФ). Эту информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердили в прокуратуре Челябинской области.

Троицкий городской суд огласил приговор мэру 29 мая после двух лет процесса. В связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления он был полностью оправдан. Государственный обвинитель просил осудить чиновника на шесть лет реального лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году Александр Виноградов инициировал процесс передачи оборудования ООО «Теплосервис» другой теплоснабжающей компании, чем нарушил права и причинил ущерб хозяйствующему субъекту на сумму 9 млн руб. Мэр вину не признал.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте