Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась почти в семь раз

В Свердловской области за минувшие сутки площадь лесных пожаров сократилась почти в семь раз — до 54 га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Накануне удалось потушить три возгорания на площади 343,8 га. Сейчас продолжается ликвидация трех пожаров в Камышловском, Пышминском и Гаринском районах. Борьбу с огнем ведут более 100 человек, привлечено свыше 20 единиц спецтехники.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко включила Свердловскую область в топ самых пожароопасных регионов страны.

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