В Новосибирске вынесен приговор предпринимателю Сергею Проничеву

Центральный райсуд Новосибирска огласил приговор бизнесмену, бывшему кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву, сообщает пресс-служба суда. Ему были предъявлены обвинения в покушении на мошенничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», в апреле 2021 года полиция возбудила уголовное дело в отношении Сергея Проничева и журналиста Николая Сальникова. Как считали правоохранители, фигуранты дела требовали 9 млн руб. от одного из депутатов горсовета за нераспространение компрометирующих материалов. В середине апреля 2021 года при получении первого транша — 1,5 млн руб. — их задержала ФСБ. Следствие установило, что шантаж с самого начала был блефом, и фигурантам дело предъявили обвинение в мошенничестве.

В январе 2023 года гособвинение запросило для Сергея Проничева три года колонии общего режима и штраф в размере 250 тыс. руб. Как уточняет группа Суды общей юрисдикции Новосибирской области «Вконтакте», в прениях сторон гособвинитель просил переквалифицировать наказание, так как посчитал, что Сергей Проничев не довел до конца преступление по не зависящим от него обстоятельствам. Защита просила признать фигуранта дела невиновным.

Суд назначил Сергею Проничеву два года лишения свободы и штраф в размере 100 тыс. руб. Однако, учитывая срок его заключения под стражей (с апреля 2021 года), а также домашний арест (с апреля 2022 года), назначенное наказание в виде лишения свободы он уже фактически отбыл. Осужденный освобожден из-под домашнего ареста, сообщает пресс-служба суда.

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Оксана Павлова