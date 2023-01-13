Гособвинение запросило три года колонии для новосибирского бизнесмена Сергея Проничева

В Центральном райсуде Новосибирска сегодня начались прения сторон по уголовному делу предпринимателя Сергея Проничева. Как рассказала «Ъ-Сибирь» помощник прокурора района Оксана Толстых, по ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) гособвинение запросило для подсудимого три года колонии общего режима и штраф в размере 250 тыс. руб. 25 января в судебных прениях выступит сторона защиты.

В апреле 2021 года новосибирская полиция возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя Сергея Проничева и журналиста Николая Сальникова. По материалам расследования, они требовали 9 млн руб. у одного из депутатов горсовета за нераспространение компрометирующих материалов. В середине апреля 2021 года при получении первого транша — 1,5 млн руб. — их задержала ФСБ. Следствие установило, что шантаж с самого начала был блефом, и фигурантам дело предъявили обвинение в мошенничестве.

Репортер Сальников полностью признал вину и, рассчитывая на смягчение наказания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него выделили в отдельное производство. Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2022 года Центральный райсуд приговорил его к двум годам условно и штрафу 50 тыс. руб. Сергей Проничев, который находится под домашним арестом, отрицает вину.

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Илья Николаев