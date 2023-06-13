Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия премьеру

Большинство депутатов Национального собрания Франции не поддержали очередную попытку объявить вотум недоверия премьеру Элизабет Борн. За проголосовали 239 человек при необходимых 289, передает BFMTV.

Инициативу выдвинуло объединение Nupes (левые политические силы и «зеленые»). Они обвинили правительство в антидемократическом перевороте. По этому вопросу не стали голосовать «Республиканцы». Фракция LIOT, которая ранее пыталась добиться отмены пенсионной реформы, в своем большинстве не поддержала вотум. Депутаты объединения считают, что «условия для него еще не созрели».

Поводом для продолжающихся дебатов в Национальном собрании остается пенсионная реформа. Правительство Эмманюэля Макрона приняло в середине апреля закон о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Реформу провели в обход парламента страны, что вызвало массовые протесты.

О политической ситуации во Франции — в материале «Ъ» «Демонстрации c улиц уходят в парламент».

Леонид Уварчев