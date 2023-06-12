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Коммерсантъ FM
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Макрон пообещал продолжить поставку вооружений для украинского наступления в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня, 12 июня, заявил, что украинское наступление началось несколькими днями ранее. По его словам, оно продлится несколько недель или даже месяцев. Поставки вооружений со стороны Запада в рамках поддержки наступления продолжатся в ближайшие дни, заявил господин Макрон.

«Украинское контрнаступление началось несколько дней назад»,— сказал президент Франции на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой в Елисейском дворце (цитата по AFP).

«Мы сделали все, чтобы помочь этому (украинскому наступлению.— “Ъ”)»,— отметил он (цитата по агентству Reuters). По словам Эмманюэля Макрона, наступление «было тщательно спланировано военачальниками с большим тактическим чутьем».

«Мы активизировали доставку боеприпасов, оружия и бронированных транспортных средств... Мы продолжим в ближайшие дни и недели»,— сказал господин Макрон. Он также выразил надежду, что украинское наступление пройдет так успешно, как это только возможно, и затем можно будет начать этап переговоров в «хороших условиях».

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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