Кулеба: миссия ООН готова отправиться на левобережье Днепра при наличии гарантий безопасности от России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с ООН достигнута договоренность, в рамках которой организация готова направить свою миссию на левый берег Днепра, который контролируется российскими силами. Однако для этого Россия и Украина должны предоставить гарантии безопасности, указал он.

ООН планировала помочь жителям районов, пострадавшим от затопления в результате прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня. «Такая миссия сформирована, они направили запрос на получение гарантий безопасности Украине и России. Украина такие гарантии мгновенно предоставила. Россия пока ответ не предоставила»,— сказал господин Кулеба в эфире телемарафона (цитата по «Украинской правде»).

Дмитрий Кулеба добавил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста начали отправлять помощь пострадавшим от прорыва плотины Каховской ГЭС жителям правого берега Днепра, подконтрольного Украине. Кроме того, на Украину доставили грузы от 12 из 19 стран, которые выделили помощь для ликвидации последствия разрушения гидроэлектростанции.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 11 июня анонсировал встречу с постпредом России при ООН Василием Небензей для обсуждения допуска сотрудников ООН на подконтрольные России территории Херсонской области. По словам господина Гриффитса, в связи с разрушением Каховской ГЭС около 700 тыс. жителей подконтрольных российским и украинским силам территорий могут столкнуться с нехваткой питьевой воды.

Лусине Баласян