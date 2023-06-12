Путин рекомендовал бойцам спецоперации получить военное образование

Президент России Владимир Путин, посетив раненных в ходе специальной военной операции на Украине бойцов, рекомендовал желающим вернуться на службу в вооруженные силы получить соответствующее образование. При этом он пообещал, что государство поддержит военнослужащих и их семьи.

«Поэтому те, кто хочет остаться, было бы самым правильным, наверное, сделать следующий шаг в военной карьере — это получить соответствующее военное образование. Если у кого есть это военное образование — значит, продолжить обучение по соответствующей специальности»,— cказал Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Красногорске.

В госпитале находятся раненные в ходе специальной военной операции на Украине. Владимир Путин поблагодарил бойцов за службу. Также он наградил звездой Героя России старшего лейтенанта Юрия Жуланова, других участников спецоперации — орденами Мужества.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян