Главные анонсы 13 июня

В федеральном суде Майами экс-президент США Дональд Трамп предстанет перед судом, где ему предъявят обвинения по факту ненадлежащего обращения с секретными документами.

Глава МИД России Сергей Лавров в видеоформате примет участие в совете министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. Согласно законопроекту, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника.

В Азербайджан с официальным визитом прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это будет его второй зарубежный визит после переизбрания — 12 июня он приехал в Турецкую республику Северного Кипра, независимость которой признает только Турция.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки.

Совет директоров «Транснефти» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по результатам прошлого года.

13-16 июня в Нью Йорке пройдет сессия ЮНИСЕФ.

В Новосибирске Советский районный суд огласит приговор обвиняемому в мошенничестве экс-главе Сибирского отделения РАН академику Александру Асееву.

Стартуют продажи нового поколения MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro от компании Apple.

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