В Краснодаре нашли сбежавшего от отца 4-летнего ребенка

В Краснодаре сотрудники полиции проводят поверку по факту побега четырехлетнего мальчика из квартиры, расположенной в доме №6/2 на улице Домбайской. Видео побега малыша публикуют краснодарские паблики.

Как рассказал «Ъ-Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, инцидент произошел днем 12 июня. Ребенок находился под присмотром отца пока мать была на работе. В какой-то момент мужчина отвлекся и не заметил, как малыш самостоятельно открыл дверь квартиры, спустился, вышел из подъезда и ушел в неизвестном направлении.

Одиноко разгуливающего ребенка обнаружил прохожий в проезде Российском и сообщил об этом в полицию. Сотрудники органов внутренних дел поместили мальчика в больницу. Позже в дежурную часть с сообщением об исчезновении сына заявила мать несовершеннолетнего.

«В настоящий момент ребенок возвращен в семью, которая на профилактическом учете ранее не состояла. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», – уточнил представитель МВД.

В конце мая в Новороссийске четырехлетний мальчик один катался на троллейбусе по городу.

Наталья Решетняк

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