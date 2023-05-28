В Новороссийске 4-летний мальчик один катался на троллейбусе по городу

В Новороссийске в троллейбусе №7 обнаружили четырехлетнего мальчика без сопровождения родителей, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по городу Новороссийску Фото: УМВД России по городу Новороссийску

«Ребенок не говорит, назвал только свой возраст»,– сообщили очевидцы в соцсетях.

Прибывшие на место сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних установили личность мальчика и его мамы. В настоящий момент ребенок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в полиции. С мамой мальчика проведена профилактическая работа.

Ранее полиция Новороссийска проверяла сведения о школьниках, выпрашивающих деньги у прохожих у торгового центра «Леруа Мерлен». Сообщение было выявлено сотрудниками правоохранительных органов в социальных сетях.

Наталья Решетняк

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