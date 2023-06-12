Министр юстиции Украины допустил, что к окончанию боевых действий в стране не останется олигархов

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендовала правительству приостановить реализацию «закона об олигархах» до окончания боевых действий. Господин Малюська допустил, что к тому времени олигархов в стране больше не будет.

«Закон об олигархах» — одно из условий Еврокомиссии для вступления Украины в Евросоюз. Денис Малюська объяснил, что военные действия существенно меняют баланс сил на Украине, в том числе уменьшая влияние олигархов. «Поэтому должным образом оценить влияние закона об олигархах на политическую систему, на правовую систему крайне сложно»,— сказал Малюська в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Страна.ua».

В связи с этим, cказал министр, Венецианская комиссия рекомендовала дождаться окончания конфликта, а затем «определиться с законодательством об олигархах». «А может, вообще тогда олигархов не будет, и необходимости в законе не будет и его нужно будет аннулировать»,— заключил он.

В 2021 году парламент Украины принял «закон об олигархах» по инициативе президента Владимира Зеленского. Он предполагает, что Совет национальной безопасности страны ведет реестр лиц, которые считаются олигархами. В ноябре 2022 года Денис Малюська заявил, что для реализации закона необходим вывод Венецианской комиссии и прекращение боевых действий.

Согласно закону, олигархом признают человека, участвующего в политической жизни, имеющего значительное влияние на СМИ, владеющего компанией-монополистом на каком-либо рынке, обладающего активами стоимостью около $83 млн. По закону олигархам запрещено финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации.

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Лусине Баласян