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В Отрадненском районе Кубани выпал град размером с грецкий орех

В Отрадненском районе Краснодарского края выпал град размером с грецкий орех. Очевидцы делятся видеозаписями и фотографиями в местных пабликах.

По данным регионального управления МЧС, на данный момент жалоб об ущербе от населения не поступало. Ранее ведомство распространило штормовое предупреждение по непогоде. Жителей Кубани предупредили о ливнях, грозах и граде в ближайшие два дня.

В Кропоткине в результате дождей подтопило улицы и дворовые территории. Последствия непогоды устраняют специалисты ЖКХ и спасатели.

Наталья Решетняк

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