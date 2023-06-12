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Диагностикой дорог Ярославля займется фирма из Ставрополя

ООО «Городские технологии», зарегистрированное в Ставрополе, заключило муниципальный контракт на диагностику дорог в Ярославле. Итоги торгов размещены на ЕИС «Закупки».

Ярославль

Ярославль

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ярославль

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», мэрия Ярославля намерена сформировать свод информации по фактическому состоянию дорог в городе. Для этого в мае провели закупку. Торги были конкурентными, участвовали пять потенциальных подрядчиков. В итоге начальная цена контракта в 2,2 млн руб. упала до 1,33 млн.

Победителем торгов признано ООО «Городские технологии из Ставропольского края. До 20 июня подрядчик продиагностирует дороги в Дзержинском, Заволжском и Ленинском районах. До 20 июля — в оставшихся трех районах города. Он должен измерить план трассы, уточнить протяженность дорог, включая примыкания и пересечения, а также зафиксировать все дорожные дефекты магистралей, закрепив дорожную карту фото- и видеофиксацией.

Андрей Иванов

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