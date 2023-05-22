В Ярославле проведут диагностику автомобильных дорог

В мэрии Ярославля намерены провести диагностику автомобильных дорог местного значения. Запрос котировок по определению подрядчика 19 мая объявлен на портале госзакупок. Победитель определится 31 мая.
Ярославль
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Власти намерены сформировать свод информации по фактическому состоянию дорог в Ярославле. За оценку состояния дорог во всех шести районах города подрядчику заплатят 2,21 млн руб. Объем выполняемой работы определен следующим образом:
«Измерение элементов плана трассы; измерение продольной ровности дорожного покрытия для каждого стометрового участка; измерение поперечных уклонов покрытия; уточнение протяженности дорог, адресов мостовых сооружений (при наличии), водопропускных труб (при наличии), примыканий и пересечений; регистрация дефектов покрытия проезжей части»,— отмечается в техзадании.
В приложении к контракту упомянуты все 498 дорог местного значения, которые есть в Ярославле. До 20 июня подрядчик должен выполнить диагностику дорог в Дзержинском, Заволжском и Ленинском районах, с 21 июня по 20 июля — во Фрунзенском, Красноперекопском и Кировском районах. Помимо проведения измерений, от подрядчика ждут фото- и видеосъемки на месте работ.