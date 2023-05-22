В Ярославле проведут диагностику автомобильных дорог

В мэрии Ярославля намерены провести диагностику автомобильных дорог местного значения. Запрос котировок по определению подрядчика 19 мая объявлен на портале госзакупок. Победитель определится 31 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ярославль

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Власти намерены сформировать свод информации по фактическому состоянию дорог в Ярославле. За оценку состояния дорог во всех шести районах города подрядчику заплатят 2,21 млн руб. Объем выполняемой работы определен следующим образом:

«Измерение элементов плана трассы; измерение продольной ровности дорожного покрытия для каждого стометрового участка; измерение поперечных уклонов покрытия; уточнение протяженности дорог, адресов мостовых сооружений (при наличии), водопропускных труб (при наличии), примыканий и пересечений; регистрация дефектов покрытия проезжей части»,— отмечается в техзадании.

В приложении к контракту упомянуты все 498 дорог местного значения, которые есть в Ярославле. До 20 июня подрядчик должен выполнить диагностику дорог в Дзержинском, Заволжском и Ленинском районах, с 21 июня по 20 июля — во Фрунзенском, Красноперекопском и Кировском районах. Помимо проведения измерений, от подрядчика ждут фото- и видеосъемки на месте работ.

Андрей Иванов