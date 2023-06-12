Инспектор Балтийской таможни отправлен под домашний арест в Петербурге

В Петербурге под домашний арест по подозрению в получении взятки отправлена главный государственный таможенный инспектор Балтийской таможни. Об этом со ссылкой на собственный источник в понедельник, 12 июня, сообщает 78.ru.

По версии следствия, инспектор получила вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за ускоренный выпуск деклараций на товары, поступившие от ООО «Технология Тонирования». По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Подробности в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце марта этого года в Петербурге по подозрению в получении взятки также были задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова, начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева и нескольких других высокопоставленных таможенников. Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностными лицами.

Также сообщалось, что инспектор Балтийской таможни, обвиненный во взяточничестве, заплатит более 3 млн рублей штрафа.

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