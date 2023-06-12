База отдыха под Воронежем продается за 38 млн рублей

В Рамонском районе Воронежской области на продажу выставлена база отдыха «Горка» на берегу реки Воронеж, сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении.

Имущественный комплекс состоит из 42 объектов недвижимости общей площадью 1,9 тыс. кв. м. Домики базы расположены на земельном участке лесного фонда площадью 1,7 га, арендованном до 2060 года. По данным представителя продавца, база отдыха «частично действующая», на сегодняшний день на ней возможно разместить 50 человек, а «при полной загрузке» — до 200. К объектам подведено электричество и водопровод.

В объявлении сказано, что стоимость актива «может изменится в соответствии с курсом рубля к другим валютам»

Бум продаж коммерческой недвижимости был зафиксирован в конце 2022 года и начале 2023-го в Белгородской области. На фоне продолжения боевых действий у границ региона местные предприниматели выставили на реализацию активы общей площадью свыше 80 тыс. кв. м и стоимостью почти 3 млрд руб. Среди них — четыре торговых центра, гостиницы и десятки других объектов под сдачу в аренду.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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