В пунктах временного размещения остаются более 6 тыс. белгородского Шебекина

По данным на 12 июня в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области находятся более 6 тыс. жителей Шебекинского городского округа, находящегося под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, всего в регионе открыто 47 ПВР в десяти муниципалитетах.

«Сегодня приехал в один из ПВР Белгорода посмотреть, как разместились жители, и поздравить их с Днем России,— рассказал губернатор.— Быт обустроен, люди накормлены, но есть и замечания по формированию заявок, по обеспечению товарами первой необходимости и лекарствами. Ситуацию, конечно, оперативно нужно исправлять».

Ранее работающие в Белгородской области банки сообщили «Ъ-Черноземье», что начали оформлять реструктуризацию долгов и кредитные каникулы для жителей Шебекинского округа. Финансисты поясняют, что «списывать долги» отселенным жителям не будут, а лишь предоставят временную отсрочку, если подтвердится, что граждане действительно лишились работы и доходов. В ЦБ призывают банкиров быть лояльнее к белгородцам и сохранять за ними «хорошую кредитную историю» на будущее.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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