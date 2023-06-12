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УНН: суд на Украине арестовал владельца машиностроительного концерна NICMAS Дашутина

Украинский суд заключил под стражу бывшего нардепа и руководителя концерна, который продолжал обеспечивать продукцией российский ВПК после февраля 2022 года. Он арестован без права внесения залога, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале, не называя имени арестованного, а также названия компании. Украинское агентство УНН пишет, что речь идет о Григории Дашутине и концерне NICMAS.

Фото: Федерация работодателей Украины

Фото: Федерация работодателей Украины

О задержании владельцев и топ-менеджмента концерна ГБР сообщило 8 июня. «Работники ГБР задержали владельцев и топ-менеджмент концерна, в том числе бывшего народного депутата, члена Партии регионов»,— говорилось в сообщении ГБР. В состав преступной организации вошло по меньшей мере 14 человек, отметили там.

Промышленно-инновационная группа компаний с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ высокоэффективными узлами, агрегатами, а также деталями пневматического оборудования, указало ГБР. Концерн занимал второе место в поставках товаров для российских компаний, экспортируя 95% произведенной на Украине продукции. «С 24 февраля 2022 года дельцы поставили в РФ комплектующих минимум на более 160 млн грн ($4,3 млн)»,— заявило ГБР. Деятельность концерна заблокировали в ноябре 2022 года.

Господин Дашутин —политический деятель и предприниматель, депутат Верховной рады III–IV (1998–2006) созывов.

NICMAS — многопрофильная инжиниринговая инновационно-промышленная компания, объединяющая ряд предприятий, расположенных на Украине. Главным направлением деятельности концерна является производство современного оборудования для промышленности и энергетики, запасных частей к нему, а также обслуживание этой техники.

Мария Федотова

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