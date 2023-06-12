Полузащитник Ионов покинул «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе атакующего полузащитника Алексея Ионова по окончании контракта. Он выступал за клуб два с половиной года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

«Алексей провел за “Краснодар” 84 матча, забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. Мы благодарим Алексея Ионова за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

По данным «РБ Спорт», Алексей Ионов перешел из «Краснодара» в «Ростов».

Алексей Ионов родился 18 февраля 1989 в городе Кингисепп (Ленинградская область). Является воспитанником петербургской СДЮШОР «Зенит». В 2007 году дебютировал в дубле «Зенита», через год впервые вышел на поле в составе основной команды сине-бело-голубых. В составе «Зенита» выиграл Кубок УЕФА (2007/08) и чемпионат России (2009/10).

В начале 2012 года Алексей Ионов перешел из «Зенита» в «Кубань». В 2013-м транзитом через «Анжи» перебрался в «Динамо», где отыграл следующие несколько лет. Сезон 2016/17 на правах аренды провел в ЦСКА, в составе армейцев принял участие в групповом этапе Лиги чемпионов и завоевал серебряную медаль Тинькофф РПЛ.

С 2017 года Ионов выступал за «Ростов». 15 октября 2020 года «Краснодар» и «Ростов» достигли соглашения о трансфере 31-летнего полузащитника.

Наталья Решетняк

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