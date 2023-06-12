Завод «Измерон» сменил юридический адрес в Петербурге

Петербургский завод «Измерон» (входит в состав холдинг «Бронка Групп»), занимающийся поставками оборудования для строительства и ремонта скважин крупнейшим нефтегазовым компаниям, сменил свой юридический адрес в городе на Неве.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, на которую 12 июня обратил внимание портал АБН, предприятие теперь зарегистрировано не на Новгородской улице, д. 13, как раньше, а на Броневой улице, д. 5. В марте на данную площадку было перенесено производство.

Одновременно с заводом «Измерон» на указанную территорию переехало также другое предприятие холдинга «Бронка Групп» — прядильно-ниточный комбинат имени Кирова. В результате на новой площадке Кировского района появился новый промышленный кластер общей стоимостью в 3,3 млрд рублей.

Как пишет агентство со ссылкой на главу «Бронка Групп» Никиту Мурова, холдинг намерен развивать освобожденные территории на Новгородской улице. Здания предполагается отремонтировать и в дальнейшем использовать в коммерческих целях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что недавно юридический адрес также поменяла компания АО «БТК Групп» (входит в холдинг «БТК»), занимающаяся разработкой и производством высокотехнологичной одежды для бизнеса. Из Всеволожска Ленинградской области она перебазировалась в Петербург.

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