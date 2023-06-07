Областная «БТК Групп» перебазировалась в Петербург

Компания АО «БТК Групп» (входит в холдинг «БТК»), занимающаяся разработкой и производством высокотехнологичной одежды для бизнеса, сменила юридический адрес. Ранее она была зарегистрирована во Всеволожске Ленинградской области, где находится одна из швейных фабрик, теперь же в качестве места регистрации компании значится Петербург. Это следует из выписки из ЕГРЮЛ, на которую 7 июня обратил внимание портал АБН.

Стопроцентным владельцем акций «БТК Групп» является бизнесмен Таймураз Боллоев. Среди заказчиков продукции компании — «Транснефть», «Русал», «РЖД», «Газпром» и другие.

Причины смены юридического адреса компании не уточняются.

«БТК Групп» — крупнейший холдинг легкой промышленности в России. В его состав входят 16 фабрик, три их которых располагается в Северо-Западном регионе. Это производство на Пражской улице в Санкт-Петербурге (площадью 6 тыс. кв. м), а также во Всеволожске (8 тыс. кв. м) и в Подпорожье (3 тыс. кв. м).

Свои финансовые показатели «БТК Групп» не раскрывает.

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