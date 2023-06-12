Путин об ударах ВСУ по жилым кварталам: военного смысла в этом нет

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам. Он заявил, что «непонятно, зачем это делается», поскольку в этом нет «военного смысла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой»,— сказал глава государства во время беседы с лауреатами государственных премий в Кремле (цитата по ТАСС).

На встрече Владимиру Путину сказали, что среди прочего в Донецке был нанесен удар по травматологическому центру. Снаряд якобы попал в операционную. В ответ глава государства призвал находящихся на территориях новых регионов следовать правилам безопасности.

«Надо придерживаться правил, которые устанавливают правоохранители и военные. Насколько это возможно, они стараются вас уберечь»,— заявил президент.

Помимо инцидентов на территориях новых регионов, официальные российские лица обвиняли Украину в ударах по территории России. В частности, Москва обвинила Киев в атаке беспилотниками на Москву и Подмосковье. Кроме того, о БПЛА за последние несколько месяцев сообщалось на Кубани, в Крыму, Белгородской области и других приграничных регионах.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян