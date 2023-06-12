Разработчик систем ПВО «Алмаз» подал в суд на Таганрогский авиакомплекс им. Бериева

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 27 июня рассмотрение иска ПАО «НПО "Алмаз"» к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г. М. Бериева» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 66 млн руб., с данные о процессе опубликованы в картотеке суда.

Информации о причине обращения НПО «Алмаз» в суд в материалах процесса нет. В 2021 году Арбитражный суд (АС) Москвы взыскал с ТАНТК им. Бериева в пользу НПО «Алмаз» неосновательное обогащение в сумме 7,3 млн руб. по контракту, который был заключен в 2009 году в рамках государственного оборонного заказа и остановлен решением Минобороны РФ в 2017 году. В ходе работ использовался принадлежащий ТАНТК самолет-лаборатория, неосновательное обогащение авиапредприятия возникло в связи с некорректным расчетом объема выполненных работ, другие подробности спора в решении АС Москвы не приводятся.

ПАО «Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина» — разработчик зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. В 2020 году «Ъ» стало известно о том, что ТАНТК им. Бериева запатентовал самолет—носитель боевой лазерной системы и опубликовал его первое изображение. За разработку лазерной системы отвечает НПО «Алмаз», которое работает в проекте создания нового типа оружия на протяжении 40 лет.

Анна Перова, Краснодар