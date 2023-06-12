Глава Удмуртии о пожеланиях для будущего мэра Ижевска: на первом месте должен быть город круглосуточно

Будущий глава Ижевска должен быть неравнодушным и максимально вовлеченным в дело развития города человеком. Такое мнение в эфире «Открытой студии радио Адам» высказал глава Удмуртии Александр Бречалов. В настоящее время готовится конкурс для поиска претендентов на пост главы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Да, будет конкурс. Будет серьезный отбор. Мы очень тщательно к этому относимся. Есть несколько кандидатов. Каждый из них представит свое видение развития столицы. Это точно должен быть неравнодушным, максимально вовлеченным. Это служение, это никак не работа. На первом месте должен быть город — круглосуточно, 365 дней в году. Мы надеемся, что новый градоначальник подхватит все то, что сделано»,— отметил Александр Бречалов.

Он также вновь поблагодарил Олега Бекмеметьева за работу в этой должности.

Напомним, Олег Бекмеметьев в мае досрочно покинул пост главы Ижевска в связи с переходом на новую работу. Временно исполняет обязанности градоначальника замглавы администрации Владимир Гуляев.

Подробнее об этом читайте в материале «Не прощаюсь, наберитесь немного терпения».