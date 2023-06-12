Число новостроек в Тюмени достигло исторического максимума и превысило спрос в 2,5 раза

Количество новостроек в Тюмени достигло исторического максимума, сообщила аналитик Российской Гильдии риэлторов Анна Гаврина «РБК-Тюмень». В апреле 2023 года тюменцы заключили 1,8 тыс. сделок, а количество новых лотов составило 4,5 тыс., что в 2,5 раза превышает спрос.

По словам Анны Гавриной, в сентябре 2022 года на рынке числились 2,7 тыс. новых квартир, а количество сделок — 1,5 тыс. «Застройщики уверенно шагнули в 2023 год к реализации большого объема новых и интересных проектов. Достигнут исторический максимум в количестве предложений на рынке новостроек»,— рассказала порталу госпожа Гаврина.

Как отметила Анна Гаврина, развитие рынка новостроек в Тюмени является одним из ключевых факторов, определяющих экономический потенциал региона. В мае 2023 года средняя стоимость кв. м. составила 111, 7 тыс. руб., а в декабре 2020 года — 79,3 тыс. руб. (декабрь 2020 года 79 352 тыс. руб.). С января по май 2023 года стоимость повысилась на 1%.

Напомним, вторая по площади квартира на Урале находится в Тюмени в ЖК «1А Первомайская». Ее площадь составляет 310 кв. м., а стоимость — 81,7 млн руб. Самая дорогая и третья по площади квартира в ЖК «Вознесенский» также продается в Тюмени. Ее стоимость за 272 кв. м. достигает 118 млн руб.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте