Самая большая квартира на Урале продается возле «Екатеринбург-Сити»

Самая большая квартира на Урале площадью 333,4 кв. м. продается в Екатеринбурге за 38,7 млн руб. в жилом комплексе «Гаринский», который находится недалеко от «Екатеринбург-Сити», сообщили в пресс-службе компании «Циан». Всего в Уральском федеральном округе продаются 10 квартир площадью от 200 кв. м. стоимостью от 16 млн руб. до 118 млн руб.

По данным экспертов, вторая по площади квартира находится в Тюмени в ЖК «1А Первомайская». Ее площадь составляет 310 кв. м., а стоимость — 81,7 млн руб. Самая дорогая и третья по площади квартира в ЖК «Вознесенский» также продается в Тюмени. Ее стоимость за 272 кв. м. достигает 118 млн руб.

В Екатеринбурге площадью в 262,7 кв. м за 25,9 млн руб. продается квартира в ЖК «Южные Кварталы», который будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. В ЖК «Северный Квартал» 229,1 кв. м. стоят 19,7 млн руб. В ЖК «По улице Хохрякова» 222,5 кв. м. стоят 59,3 млн руб., ЖК будет сдан в третьем квартале 2023 года.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте