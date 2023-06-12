Россияне разобрали подработки

Более половины россиян в 2022 году имели подработку. Самыми популярными сферами для поиска дополнительной занятости стали ремонт, строительство, IT, онлайн-ритейл, индустрия красоты и доставка. Такие данные приводят сервис «Авито Работа» и компания Salary Index. 26% респондентов отметили, что доход от подработки не превышал одной десятой от зарплаты. 40% опрошенных получали менее трети от основного оклада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чаще всего россияне в прошлом году тратили до пяти часов в неделю на дополнительный заработок, рассказал директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков:

«Тренд поддерживается, как со стороны соискателей, так и со стороны работодателе. "Авито Работа" и Salary Index провели совместное исследование и выяснили, что в числе главных факторов, которые растят рынок подработки — необходимость дополнительного заработка и возможность выбрать удобный график занятости. Среди них выше доля мужчин и более молодой аудитории до 45 лет, а также представителей ряда сфер: IT, автомобильного бизнеса, искусства, развлечений, маркетинга, онлайн-торговли.

Мужчины чаще подрабатывали на производстве, в транспортной перевозке, доставке, а женщины — в сфере красоты и здоровья, в качестве домашнего персонала. Большинство сотрудников, которые берут подработку, являются совместителями. В качестве основной занятости подработка популярна по таким причинам, как возможность выбрать подходящие условия, график, получать оплату ежедневно или еженедельно».

Аналитики «Авито Работа» отмечают, что объем вакансий на неполный рабочий день тоже растет. Например, за первый квартал 2023-го число подобных предложений увеличилось на 87% по сравнению с концом 2022 года. Почему компании интересуются такими кадрами?

Этот вопрос “Ъ FM” задал представителям ритейла, строительства и ресторанного бизнеса:

Иван Андриевский, председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К»: «Мы брали таких сотрудников. В основном это направление проектирования — специалисты, которые переходят от проекта к проекту и имеют определенное свободное время. Таких сотрудников привлекаем не только мы, но и многие другие компании. Наряду со штатными они неплохо компенсируют так называемые пиковые нагрузки на коллектив. Еще привлекаются сметчики по аналогичному принципу. Что касается строительно-монтажных работ, то здесь такой идеологии нет. Если люди выходят на строительно-монтажные работы, то это полные рабочие смены». Максим Валецкий, владелец компании Mr. Doors: «Не нанимали пока. Мы к этому придем, особенно из-за дефицита кадров. В нашей корпоративной культуре мы всегда склонялись к полной занятости. Эту ситуацию удержать не удастся. Работаем над тем, чтобы сделать правильные форматы. Вот, например, дизайнера нам не хватает. Сейчас мы думаем, как использовать в нашей структуре дизайнеров, которые были бы заняты частично». Михаил Гончаров, гендиректор сети ресторанов «Теремок»:«Открыли вакансии для почасовой работы на четыре и шесть часов. Некоторые кандидаты идут как раз на подработку. Даже если какая-то возможность появляется на 2-3% увеличить количество сотрудников за счет частичной занятости — это уже хорошо. Можно сказать, мы этим активно занимаемся. Это вакансии в ресторане, это кассир, повар-блинопек».

По подсчетам сервиса hh.ru, за первые пять месяцев 2023 года российские компании разместили свыше 600 тыс. вакансий для подработки, пишут «Известия». Показатель оказался на 56% выше, чем годом ранее. При этом спрос и предложение по таким вакансиям практически совпадают, отметили аналитики hh.ru. Гендиректор кадрового агентства «ВИЗАВИ Консалт» Валерия Дворцевая отмечает, что тренд на практике имеет несколько иную природу:

«Верна, скорее, обратная история. Когда мы ищем сотрудника на полный рабочий день, многие соискатели предлагают себя на частичную занятость. Такая тенденция не очень нравится работодателям. Но есть довольно честные сотрудники, которые сообщают, что готовы работать сразу на нескольких работодателей.

Не редкий случай, особенно на удаленке: человек устраивается на работу на полный рабочий день, но на самом деле оказывается, что он работают не на одного работодателя. По факту получается неполный рабочий день. С одной стороны, работодатели готовы взять хоть кого-то, чтобы выполнять необходимый объем работы. С другой стороны, сотрудники готовы работать не ограниченный рабочий день, а по 10, и по 12 часов, но и получать больше».

Большинство россиян подрабатывают или планируют это делать без официального оформления. Такие данные приводили сервисы «Работа.ру» и «Подработка». Самозанятость оформили или намерены оформить только треть соискателей.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко