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Знаки «Почетный гражданин города Ижевска» вручили у стелы «Город трудовой доблести»

В Ижевске в Сквере Победы у стелы «Город трудовой доблести» вручили знаки отличия «Почетный гражданин города Ижевска». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в торжественной церемонии участвовали председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, депутат Госдумы РФ Олег Гарин, врип главы Ижевска Владимир Гуляев, Почетные граждане города, депутаты гордумы и жители столицы Удмуртии.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Знаки отличия «Почетный гражданин города Ижевска» вручили Татьяне Пензиной, посвятившей свою жизнь развитию физкультуры и спорта, Юрию Антонову, основателю Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России, и родственникам Николая Артемова (звание присвоено посмертно), одного из строителей магистрального транзитного водопровода Кама-Ижевск, социальных и дорожных объектов.

Подробнее о мероприятиях Дня России и Дня города в Ижевске читайте в афише «Ъ-Удмуртия».

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