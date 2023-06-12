Путин на церемонии вручения госнаград поздравил россиян с Днем России

В Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в начале мероприятия поздравил всех с Днем России и заявил, что этот праздник утверждает единство многонационального народа страны.

«Дорогие друзья, коллеги. Поздравляю всех с праздником, с Днем России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин отметил, что «в непростое для России время» «теплые чувства» еще больше объединяют российское общество и «служат опорой» для участников военной операции. «Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками. Для нас это наследие священно. Мы верны его традициям, и выдающиеся граждане России, которым будут вручены сегодня золотые звезды Героев Труда и знаки лауреатов Государственной премии,— лучшее тому подтверждение»,— добавил глава государства.

На церемонии госпремию в области литературы и искусства вручат, в частности, продюсеру Константину Эрнсту, режиссеру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд за фильм «Вызов», а также реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской за восстановление картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Госпремией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности наградят генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова. За достижения в правозащитной и благотворительной деятельности госпремию вручат президенту благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольге Демичевой и зампреду комиссии Общественной палаты по защите детей Юлии Зимовой.

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Помимо денежного вознаграждения в 10 млн руб. лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак. Вручается ежегодно 12 июня, в День России.