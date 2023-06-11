Путин подписал указы о присуждении госпремий за 2022 год

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий в области литературы и искусства, правозащитной, благотворительной и гуманитарной деятельности за 2022 год. Церемония вручения пройдет 12 июня, в День России.
Госпремия в области литературы и искусства присуждена:
- Реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской за восстановление картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»;
- Художественному руководителю хора имени Пятницкого Александре Пермяковой за вклад в сохранение и развитие традиций народного искусства;
- Продюсеру Константину Эрнсту, режиссеру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд за фильм «Вызов».
Госпремия за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности присуждена:
- Президенту благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольге Демичевой;
- Зампреду комиссии Общественной палаты по защите детей Юлии Зимовой.
Госпремия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена генеральному директору «Мосфильма» Карену Шахназарову.
Государственная премия — главная российская премия, которая присуждается деятелям науки и культуры за заслуги перед обществом и государством. Лауреаты получают вознаграждение в размере 10 млн руб. и почетный знак.