Шереметьевский дворец в Петербурге закроется для посетителей на четыре дня

Петербургский Музей музыки в Шереметьевском дворце закроется для посетителей 12 июня, сообщила пресс-служба учреждения. Посещения будут ограничения в связи с подготовкой площадки к выставке тюркских музыкальных инструментов.

«12-16 июня (пн-пт) — музей закрыт. С 17 июня и далее по обычному расписанию музея»,— говорится в сообщении в соцсетях музея. Частично дворец будет доступен лишь 14 июня, когда в музее пройдет концерт «Плейлист императора Павла» в Домовой церкви.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в арке Зимнего дворца построят пункт досмотра с металлоискателями и постом охраны.

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