За 10 июня по Белгородской области со стороны Украины выпущено почти 180 единиц боеприпасов

В оперативном штабе Белгородской области уточнили информацию об ударах, нанесенных украинскими военнослужащими по российскому региону за 10 июня. Всего ВСУ использовали около 180 единиц различных боеприпасов, но среди гражданских лиц никто не пострадал.

Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов. В частности, по селу Нехотеевка трижды били из артиллерии. В результате работы ПВО в поселке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домовладениях.

В Волоконовском районе власти зафиксировали 18 минометных снарядов, которые были выпущено по окраине хутора Старый.

В Грайворонском горокруге из миномета и гранатомета обстреляно село Сподарюшино – зафиксирован 41 прилет. По селу Новостроевка-Вторая из самоходной артиллерийской установки выпущено десять снарядов, по территории рядом с селом произведено 29 гранатометных выстрелов. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного домовладения, а также линия электропередачи.

По Шебекинскому городскому округу со стороны Украины было выпущено 12 артиллерийских и 34 минометных снарядов, зафиксировано семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. В городе Шебекино удары наносились по окраинам. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей власти по-прежнему уточняют. По поселку Новая Таволжанка выпустили девять минометных снарядов, а в селе Муром зафиксировали 11 прилетов из миномета.

Владимир Зоркий